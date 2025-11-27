Эксперт раскрыл последствия запаха краски из квартиры

За запах краски при ремонте может грозит один из двух штрафов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Запах краски из квартиры во время ремонта может стать причиной административного штрафа. Об этом сообщил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил. Для граждан штраф составляет до тысячи рублей», — сказал Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что второй, более серьезный случай связан с тем, что жилое помещение фактически превращается в мини-производство. В таком случае штраф для граждан составит до 2,5 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы