Общество

Эксперт раскрыл последствия запаха краски из квартиры

Гендиректор «ГЛАВСНАБ» Васильев: запах краски из квартиры грозит штрафом
27 ноября 2025 в 12:29
За запах краски при ремонте может грозит один из двух штрафов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Запах краски из квартиры во время ремонта может стать причиной административного штрафа. Об этом сообщил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил. Для граждан штраф составляет до тысячи рублей», — сказал Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что второй, более серьезный случай связан с тем, что жилое помещение фактически превращается в мини-производство. В таком случае штраф для граждан составит до 2,5 тысяч рублей.

Васильев добавил, что запах лака, грунтовки, растворителя из квартиры особенно сильно ощущается в старых домах со слабой вентиляцией. При этом закон не рассматривает распространение запахов как отдельное нарушение, а ориентируется на вред для здоровья и соблюдение санитарных требований.

Комментарии (1)
