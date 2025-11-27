Эксперт раскрыл последствия запаха краски из квартиры
За запах краски при ремонте может грозит один из двух штрафов
Запах краски из квартиры во время ремонта может стать причиной административного штрафа. Об этом сообщил эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.
«Если после жалобы соседей приходит Роспотребнадзор, берет пробы воздуха и в заключении фиксирует превышение допустимых концентраций вредных веществ в жилом помещении, тогда могут привлечь по статье о нарушении санитарных правил. Для граждан штраф составляет до тысячи рублей», — сказал Федор Васильев в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что второй, более серьезный случай связан с тем, что жилое помещение фактически превращается в мини-производство. В таком случае штраф для граждан составит до 2,5 тысяч рублей.
Васильев добавил, что запах лака, грунтовки, растворителя из квартиры особенно сильно ощущается в старых домах со слабой вентиляцией. При этом закон не рассматривает распространение запахов как отдельное нарушение, а ориентируется на вред для здоровья и соблюдение санитарных требований.
