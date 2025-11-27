Путин прислал венок на прощание с Симоняном. Видео
Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 97 лет
Фото: Антон Белицкий © URA.RU
На прощание с советским футболистом и тренером Никитой Симоняном прислал венок президент России Владимир Путин. Об этом сообщают СМИ.
«Владимир Путин прислал венок на прощание с Никитой Симоняном», — пишет «ТАСС», публикуя видео. На траурной церемонии, проходящей на арене в Москве, звучали комментарии дикторов с матчей, в которых играл в свое время Симонян.
Ранее Владимир Путин отправил родственникам Никиты Симоняна телеграмму с соболезнованиями. Президент выразил сочувствие и поддержку родным футболиста и тренера.
