Путин прислал венок на прощание с Симоняном. Видео

Путин почтил память советского футболиста Симоняна и прислал венок
27 ноября 2025 в 12:43
Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 97 лет

Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 97 лет

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На прощание с советским футболистом и тренером Никитой Симоняном прислал венок президент России Владимир Путин. Об этом сообщают СМИ. 

«Владимир Путин прислал венок на прощание с Никитой Симоняном», — пишет «ТАСС», публикуя видео. На траурной церемонии, проходящей на арене в Москве, звучали комментарии дикторов с матчей, в которых играл в свое время Симонян. 


Ранее Владимир Путин отправил родственникам Никиты Симоняна телеграмму с соболезнованиями. Президент выразил сочувствие и поддержку родным футболиста и тренера. 

