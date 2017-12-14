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14 декабря 2017
15:16  14 декабря 2017 1

В российских школах предлагают ввести 12-й класс

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, урок, экзамен, школа
Детям придется учиться в школе еще дольшеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерству образования предложили ввести в общеобразовательных школах 12-й класс. Как заявил автор инициативы, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, дополнительный год обучения в школе должен быть направлен на профориентацию учеников.

По словам парламентария, многие выпускники вузов работают не по специальности. Он связывает это с тем, что в школах получают лишь общий уровень знаний по предметам, которые определены образовательными программами, пишет «Национальная служба новостей». Депутат уверен, что при получении только общих знаний ребенку трудно определиться с будущей профессией.

«Государство не получит в будущем необходимого экономического эффекта от того, что вкладывает средства», — заявил Власов, отметив, что изменяющаяся структура мировой экономики требует перемен в системе образования. Его слова приводит портал «Русская планета».

Чтобы как-то компенсировать дополнительный год в школе, Власов высказался за продление школьных каникул до 1 октября, добавляет телеканал 360. Благодаря этому родители смогут в том числе брать в сентябре отпуск и, возможно, путешествовать по России. Это, в свою очередь, принесет дополнительные средства в бюджет и окажет положительное влияние на экономику в целом.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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