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14 декабря 2017
20:52  14 декабря 2017 0

Названы самые переоцененные актеры 2017 года

Гонорар Уолберга за год составил 68 миллионов долларовФото: Wikimedia Commons

Журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Первое место занял Марк Уолберг. Сумма его гонораров за год составила 68 миллионов долларов. Уолберг снялся в трех фильмах, каждый из которых принес киностудиям всего чуть более четырех миллионов долларов.

За ним идет Кристиан Бэйл из-за фильма о геноциде армян «Обещание». Картина названа худшим релизом года, так как собрала только 11% от производственного бюджета, уточняет телеканал 360.

На третьей строчке оказался Ченнинг Татум. Замыкают пятерку Дензел Вашингтон и Брэд Питт. Напомним, что самым переоцененным актером 2016 года был признан Джонни Депп.

Дарья Рукачёва
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