Названы самые переоцененные актеры 2017 года

Гонорар Уолберга за год составил 68 миллионов долларов
Журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Первое место занял Марк Уолберг. Сумма его гонораров за год составила 68 миллионов долларов. Уолберг снялся в трех фильмах, каждый из которых принес киностудиям всего чуть более четырех миллионов долларов.
За ним идет Кристиан Бэйл из-за фильма о геноциде армян «Обещание». Картина названа худшим релизом года, так как собрала только 11% от производственного бюджета, уточняет телеканал 360.
На третьей строчке оказался Ченнинг Татум. Замыкают пятерку Дензел Вашингтон и Брэд Питт. Напомним, что самым переоцененным актером 2016 года был признан Джонни Депп.