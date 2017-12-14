Названы самые переоцененные актеры 2017 года

20:52 14 декабря 2017 0

Гонорар Уолберга за год составил 68 миллионов долларов Фото: Wikimedia Commons

Журнал Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Первое место занял Марк Уолберг. Сумма его гонораров за год составила 68 миллионов долларов. Уолберг снялся в трех фильмах, каждый из которых принес киностудиям всего чуть более четырех миллионов долларов.

За ним идет Кристиан Бэйл из-за фильма о геноциде армян «Обещание». Картина названа худшим релизом года, так как собрала только 11% от производственного бюджета, уточняет телеканал 360.

На третьей строчке оказался Ченнинг Татум. Замыкают пятерку Дензел Вашингтон и Брэд Питт. Напомним, что самым переоцененным актером 2016 года был признан Джонни Депп.