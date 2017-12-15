Сотрудники тюменской таможни задержали дилеров с крупной партией наркотиков. Семь килограммов героина перевозили в колесных дисках автомобиля марки «Хундай Старекс».
Преступников взяли с поличным на 92 километре автодороги Ишим — Казанское, на границе Республики Казахстан сотрудники полиции Тюменской области. Операцию по задержанию крупнейшей партии наркотиков координировало ГУНК МВД России, сообщили в пресс- службе ведомства.
Как выяснилось в ходе оперативных действий мужчина 1980 года рождения, тщательно замаскировав в колесных дисках автомобиля высококачественное наркотическое вещество, пытался провезти его на территорию Российской Федерации. Партию героина предполагалась реализовать на территории центральной части России. Расследование продолжается. Подозреваемому, который в ходе операции был заключен под стражу, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.