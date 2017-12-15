{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Тюменской области
10:40  15 декабря 2017 0

Огромную партию героина тюменские полицейские нашли в колесах машины

Семь килограммов наркотиков спрятали в колесных дискахУМВД Тюменской области

Сотрудники тюменской таможни задержали дилеров с крупной партией наркотиков. Семь килограммов героина перевозили в колесных дисках автомобиля марки «Хундай Старекс».

Преступников взяли с поличным на 92 километре автодороги Ишим — Казанское, на границе Республики Казахстан сотрудники полиции Тюменской области. Операцию по задержанию крупнейшей партии наркотиков координировало ГУНК МВД России, сообщили в пресс- службе ведомства.

Как выяснилось в ходе оперативных действий мужчина 1980 года рождения, тщательно замаскировав в колесных дисках автомобиля высококачественное наркотическое вещество, пытался провезти его на территорию Российской Федерации. Партию героина предполагалась реализовать на территории центральной части России. Расследование продолжается. Подозреваемому, который в ходе операции был заключен под стражу, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров