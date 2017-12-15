Администрация Кургана ответила на запрос «URA.RU» по поводу планов по сокращению педагогов детских садов. Чиновники ждут отмашки из Министерства образования и науки РФ.
«В 2018 году Министерство образования и науки РФ утвердит штатное расписание для дошкольных образовательных учреждений, в соответствие с которым будут проведены штатные расписания дошкольных образовательных учреждений города Кургана», — говорится в ответе за подписью директора департамента социальной политики города Кургана Игоря Постовалова.
«Штатное расписание каждого дошкольного учреждения напрямую зависит от фонда оплаты труда дошкольных образовательных учреждений. Он формируется в соответствие с нормативами субвенции на реализацию государственного стандарта дошкольного образования (норматив умноженный на количество детей)», отмечается в ответе.
Курганцы-родители дошколят обеспокоены планами городских властей по сокращению штата педагогов и воспитателей в детских садах, так как группы уже переполнены. Предполагается, что под увольнение попадут педагоги ИЗО, физической культуры и часть воспитателей. Председатель городского профсоюза работников образования Нина Михайлова подтвердила, что неофициально из мэрии заведующим поступила рекомендация пересмотреть штатное расписание и проводить оптимизацию штата для экономии расходов городского бюджета. Сами воспитатели ожидают, что сокращения начнутся после выборов президента РФ, в апреле 2018 года.