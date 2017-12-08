{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
20:07  08 декабря 2017 0

Власти Кургана готовятся увольнять воспитателей детсадов. Группы переполнены, но надо экономить

Карабаш. Челябинск., детский сад
Под сокращение могут попасть педагоги ИЗО, физкультуры и обычные воспитателиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы-родители дошколят обеспокоены планами городских властей по сокращению штата педагогов в детских садах. В ряде учреждений об этом заговорили на родительских собраниях, рассказали «URA.RU» обеспокоенные жители города.

«Заведующая заявила, что возможно сокращение воспитателей. И это при том, что сейчас группы переполнены: на 30 детей приходится два воспитателя, работают с 7 утра до 19 часов в две смены. Нашли на чем экономить!» — говорят возмущенные родители.

Председатель городского профсоюза работников образования Нина Михайлова подтвердила, что «разговоры о предстоящих сокращениях звучат с октября». «Официально мне никто из администрации города информацию не предоставлял. Но нам известно, что заведующим поступила рекомендация пересмотреть штатное расписание и проводить оптимизацию штата для экономии расходов городского бюджета. Более конкретной информации у меня нет, я в ближайшее время направлю официальный запрос в администрацию города», — отметила Михайлова.

По словам руководителя профсоюзной ячейки, среди педагогов говорят, что в департаменте социальной политики Кургана рассматривают разные варианты оптимизации. Во-первых, это сокращение ставок воспитателей изобразительного искусства (ИЗО). «В некоторых детсадах уже убрали эти ставки, с чем я категорически не согласна. У детсадов также есть образовательные стандарты, если эту работу будет выполнять обычный воспитатель, качество образования пострадает, — считает Нина Михайлова. — Такая схема уже есть в Кетово, где в детсадах фактически остался только присмотр за детьми. Как будет развиваться ребенок?»

Под угрозой сокращения преподаватели физической культуры и даже простые воспитатели. Сейчас на одну группу из 30-32 детей приходится два воспитателя, которые работают посменно. Рассматривается вариант оставить трех воспитателей на две группы. Еще одно возможное направление оптимизации — сокращение работы детсадов на два часа. При этом в них организуют дежурные группы для детей, которых приводят рано и забирают поздно.

«Профсоюз к обсуждению вариантов оптимизации администрация города не привлекла, — подчеркнула Михайлова. — В случаи принятия таких вариантов, мы свое возмущение и недовольство будем выражать в рамках закона».

«URA.RU» направило в администрацию Кургана письменный запрос с просьбой прокомментировать информацию о планируемых сокращениях.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров