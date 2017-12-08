20:07 08 декабря 2017 0

Под сокращение могут попасть педагоги ИЗО, физкультуры и обычные воспитатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганцы-родители дошколят обеспокоены планами городских властей по сокращению штата педагогов в детских садах. В ряде учреждений об этом заговорили на родительских собраниях, рассказали «URA.RU» обеспокоенные жители города.

«Заведующая заявила, что возможно сокращение воспитателей. И это при том, что сейчас группы переполнены: на 30 детей приходится два воспитателя, работают с 7 утра до 19 часов в две смены. Нашли на чем экономить!» — говорят возмущенные родители.

Председатель городского профсоюза работников образования Нина Михайлова подтвердила, что «разговоры о предстоящих сокращениях звучат с октября». «Официально мне никто из администрации города информацию не предоставлял. Но нам известно, что заведующим поступила рекомендация пересмотреть штатное расписание и проводить оптимизацию штата для экономии расходов городского бюджета. Более конкретной информации у меня нет, я в ближайшее время направлю официальный запрос в администрацию города», — отметила Михайлова.

По словам руководителя профсоюзной ячейки, среди педагогов говорят, что в департаменте социальной политики Кургана рассматривают разные варианты оптимизации. Во-первых, это сокращение ставок воспитателей изобразительного искусства (ИЗО). «В некоторых детсадах уже убрали эти ставки, с чем я категорически не согласна. У детсадов также есть образовательные стандарты, если эту работу будет выполнять обычный воспитатель, качество образования пострадает, — считает Нина Михайлова. — Такая схема уже есть в Кетово, где в детсадах фактически остался только присмотр за детьми. Как будет развиваться ребенок?»

Под угрозой сокращения преподаватели физической культуры и даже простые воспитатели. Сейчас на одну группу из 30-32 детей приходится два воспитателя, которые работают посменно. Рассматривается вариант оставить трех воспитателей на две группы. Еще одно возможное направление оптимизации — сокращение работы детсадов на два часа. При этом в них организуют дежурные группы для детей, которых приводят рано и забирают поздно.

«Профсоюз к обсуждению вариантов оптимизации администрация города не привлекла, — подчеркнула Михайлова. — В случаи принятия таких вариантов, мы свое возмущение и недовольство будем выражать в рамках закона».

«URA.RU» направило в администрацию Кургана письменный запрос с просьбой прокомментировать информацию о планируемых сокращениях.