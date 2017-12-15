13:20 15 декабря 2017 0

Одновременно с выборами президента в Челябинске может пройти свой референдум Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске одновременно с выборами президента 18 марта 2018 года может пройти референдум на тему нового административного деления города. Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, эту идею сейчас обсуждают в мэрии. Решается вопрос, что именно следует вынести на обсуждение челябинцев.

По данным «URA.RU», есть два варианта. Первый — внутригородских районов останется семь. Но будет предложено внести территориальные изменения. К примеру, север Курчатовского района передать в Металлургический район. Речь идет о территории вокруг Шагола. Этот участок находится далеко от Северо-Запада города, где находится почти весь Курчатовский район, и территориально ближе к Металлургическому. Часть Калининского района предлагается передать Центральному.

«На деле это для удобства жителей, чтобы было ближе добираться за нужными справками в районные инстанции, — говорит источник. — Кроме того, выровняется численность районов. Калининский район самый крупный по количеству населения, а в Центральном меньше всего жителей».

Второй вариант, напротив, предлагает увеличить число районов, сделать их более компактными для лучшей управляемости. «Все это обсуждается, а также уточняются возможные формулировки, — рассказывает „URA.RU“ источник. — Один из вариантов вынесут на гордуму». Если референдум будут проводить, то его организацией займется городская избирательная комиссия.

«Управляемость районами давно обсуждается, — прокомментировал „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Посоветоваться с жителями в этом, наверное, стоит. Мы думаем над этим вопросом».

Тема проведения референдумов 18 марта не нова: так власти добиваются повышения в крупных городах явки на выборах президента. Впрочем, пока до реальных референдумов дело не дошло: в соседней Свердловской области две недели назад придумали провести референдум о переименовании региона. Активную кампанию в поддержку проекта начали многие, включая государственную «Областную газету», но проект не получил одобрения администрации президента, и позже оказалось, что провести плебисцит в столь ограниченные сроки в принципе невозможно.