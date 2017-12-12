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Концепция изменилась: за раз выбрать Путина и назвать Уральскую область не получится. Почему
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12 декабря 2017
11 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:48  12 декабря 2017 5

Концепция изменилась: за раз выбрать Путина и переименовать Свердловскую область не получится

Официальная церемония вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, чайников валерий
Совместно с выборами президента референдум о переименовании области не провестиФото: Анна Майорова © URA.RU

Провести референдум о переименовании Свердловской области вместе с выборами президента России не получится. Об этом «URA.RU» заявил председатель облизбиркома Валерий Чайников. Инициаторы, предлагавшие совместить обе процедуры и тем самым повысить явку на избирательные участки, опоздали из-за жестких законодательных рамок.

«Если открыть закон о референдуме и посмотреть сроки — при нормальном ходе всех процедур и реализации всех требований, которые заложены в законе, они смогут выйти с референдумом только на май. А гонка здесь недопустима — это и требование к законности сбора подписей. А коль на сегодня этого еще нет, то, видимо, реально оценили и не стали пока связываться. Чтобы узнать мнение населения могут провести и простой опрос», — пояснил Чайников.

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Для проведения референдума должна собраться инициативная группа — не менее 20 человек, которые решают провести референдум. Далее областные депутаты проверяют соответствие предлагаемого опроса Уставу Свердловской области и узнают, поддерживает ли проведение референдума не менее двух процентов избирателей Свердловской области — только после этого решение о назначении плебисцита может принять Заксобрание.

Проводить референдум в мае, уточнил председатель облизбиркома, будет уже не так выгодно, как если бы он оказался совмещен с выборами главы государства. «Если это референдум в соответствии с Законом — то это потребует работы всех уровней избирательных комиссий. Если это не совмещено с выборами, то это потребует соответствующих затрат — в выборы легче и затраты становятся минимальными. Этот момент тоже не следует упускать. Да и Заксобрание принимая решение о назначении референдума, думаю, будет учитывать эти обстоятельства», — объяснил нюансы избиркомовец.

Тем не менее, инициаторы хотят провести в марте опрос, который выявит мнение жителей области, что, по словам председателя Облизбиркома, не противоречит законодательству.

Инициатива о переименовании области принадлежит депутату Госдумы РФ Андрей Альшевских. Предложение о переименовании региона, как ранее отмечали инсайдеры, было поддержано администрацией президента, Русской православной церковью и другими заинтересованными сторонами. Ожидалось, что глава региона примет окончательное политическое решение о судьбе проекта в понедельник, 11 декабря, но об этом пока ничего не известно.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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