21:07 15 декабря 2017 0

Уникальную экспозицию открыли к новогодним праздникам Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Более 2,5 тысяч открыток появилось в коллекции Тюменского музейно-просветительского объединения. Самая «древняя» из них была напечатана в 1898 году. Красочную экспозицию приурочили к новогодним праздникам.

Почтовые открытки, которые ученые называют визитными карточками времени, в Тюмени разделили на несколько экспозиций. В зале «Мир сказки» можно увидеть иллюстрации к творениям Пушкина, русским народным сказкам и историям других детских писателей. Раздел «Русская старина» отражает народное творчество и обычаи нашей страны.

Зал «Дети России» покажет образ ребенка царской эпохи, а «Дети СССР» — быт советских ребят. Раздел «Космос» заинтересует любителей далеких галактик и расскажет о советской космической программе. Большое пространство отведено под тематику праздничных почтовых открыток, где можно встретить удивительные образцы карточек. Например, «Новогодний привет с фронта» или близкую сердцу каждого жителя большой Тюменской области картинку, на которой Дед Мороз спешит поздравить покорителей севера прямо в сердце тайги.

1/6 Наталья Шевчик поблагодарила Алексея Боброва за его гражданскую позицию Фото: Виктория Ющенко © URA.RU

Есть в новом подразделении музея и интерактивная зона, где для детей запланированы мастер-классы по созданию открыток, спектакли и праздничные мероприятия. По словам организаторов, любой малыш сможет отправить яркую весточку своим друзьям или родным, не покидая стен музейного комплекса.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик рассказала, что детский музей истории русской открытки появился в Тюмени благодаря партнерскому проекту с группой компаний «Корпорация СТС». Она поблагодарила представителя акционеров группы Алексея Боброва за его гражданскую позицию. По словам Шевчик, именно его слово стало решающим в приобретении коллекции открыток в дар музейному комплексу имени Словцова.

Бобров отметил, что эта экспозиция может стать отличным прообразом детского Интернета, поможет ребятам получить знания по истории, культуре, литературе и живописи. «Отправляя друг другу сообщения, мы обязательно добавляем смайлик. То, что здесь собрано, — это тот же смайлик, который создает настроение в переписке, только в художественной форме», — рассказал он.

Выставка будет мобильной: помимо тюменцев, ее увидят жители других районов области. Генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова сообщила, что экспозиция со временем будет пополняться. Любой желающий может присоединиться к этому проекту и поделиться открытками с музеем.

Выставка будет работать в Музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63) с 11 до 20 часов со среды по воскресенье.