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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:56  17 декабря 2017 0

Россияне выбрали название моста в Крым

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
Мост соединит полуостров с материковой частью РоссииФото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Суббота, 16 декабря, стала последним днем голосования за название моста через Керченский пролив. Абсолютным лидером стало название «Крымский мост».

На втором месте по количеству голосов оказался вариант «Керченский мост», на третьем — «Мост Воссоединения», пишет RT. 19-километровая конструкция, как отмечается, соединит материковую часть России с Крымским полуостровом.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство моста обернется убытками в инфраструктуре и экономике страны, напоминает Nation News. Политик связал это с уменьшением нагрузки на порты Бердянска и Мариуполя, а также на терминалы с зерном. Незадолго до этого, в конце сентября, президент Украины Петр Порошенко решил подать в суд на Россию из-за возведения моста, объяснив это тем, что работы наносят ущерб экологии.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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