Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию по Крыму

04:28 20 декабря 2017 0

Резолюция по Крыму была принята меньшинством голосов Фото: White House/Wikipedia

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В документе Россия называется «оккупирующей» державой, незаконно установившей свою юрисдикцию на полуострове.

Принятие документа, разработанного украинской стороной, поддержали 70 государств, в том числе — представители Евросоюза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 государств воздержались от голосования. В Резолюции ООН осуждается «временная оккупация Россией части украинской территории — республики Крым и Севастополя», а также говорится о «непризнании ее аннексии», сообщает «Национальная служба новостей».



Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что международное давление на Россию по крымскому вопросу будет только нарастать. «Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал» — цитирует украинского дипломата «Федеральное агентство новостей».



Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжар заявил, что за попытками властей Украины вернуть полуостров под свой контроль скрывается банальная тяга к освоению бюджетных средств.