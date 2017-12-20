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20 декабря 2017
19 декабря 2017
04:28  20 декабря 2017 0

Генассамблея ООН одобрила украинскую резолюцию по Крыму

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Резолюция по Крыму была принята меньшинством голосовФото: White House/Wikipedia
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В документе Россия называется «оккупирующей» державой, незаконно установившей свою юрисдикцию на полуострове.

Принятие документа, разработанного украинской стороной, поддержали 70 государств, в том числе — представители Евросоюза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Еще 76 государств воздержались от голосования. В Резолюции ООН осуждается «временная оккупация Россией части украинской территории — республики Крым и Севастополя», а также говорится о «непризнании ее аннексии», сообщает «Национальная служба новостей».

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что международное давление на Россию по крымскому вопросу будет только нарастать. «Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал» — цитирует украинского дипломата «Федеральное агентство новостей».

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжар заявил, что за попытками властей Украины вернуть полуостров под свой контроль скрывается банальная тяга к освоению бюджетных средств.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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