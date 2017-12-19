В Крыму ответили на планы Украины по возвращению полуострова

23:36 19 декабря 2017 0

Власти Крыма назвали истерию Киева способом освоения бюджетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявления официальных лиц Украины о возвращении Крыма путем экономического давления на Москву являются поводом для освоения бюджета и нагнетания истерии внутри украинского общества. С такой оценкой выступил Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжар.

«Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране. Сегодня Украина захлебывается в антироссийской истерии» — заявил Ганжар в беседе с телеканалом RT.

Ганжар отметил, что бюджет полуострова после воссоединения с Россией увеличился в два раза по сравнению с показателями украинского периода. По мнению парламентария, после строительства Крымского моста у региона есть все шансы стать экономически самодостаточным субъектом. «Ряд украинских деятелей создают видимость работы, которую они якобы проводят в отношении республики, а на самом деле какие там бюджеты они осваивают, прикрываясь крымским вопросом», — добавил Ганжар.

Ранее украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Россия вернет Крым Украине благодаря международному давлению и санкциям.