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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:38  20 декабря 2017 0

Улюкаев останется при золоте и миллионах. Даже после выплаты гигантского штрафа

Объекты компании
Экс-министр владеет 12 килограммами золотых слитковФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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У бывшего руководителя Минэкономразвития России хватит денег, чтобы выплатить государству штраф в 130 млн рублей и оставить на безбедную жизнь себе и своей семье. Экс-министр сможет распоряжаться оставшимся имуществом даже из колонии.

Ровно год назад Басманный районный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал часть имущества Алексея Улюкаева — счета, квартиры, особняки и машины на сумму 500 млн рублей. Но они не попали под конфискацию. Вероятно, следствие решило, что все это было получено не преступным путем, пишет Life.ru.

Когда Улюкаев выплатит штраф и у него не останется обязательств перед государством, судебные приставы снимут арест с оставшихся денег, золота и недвижимости экс-министра. Ими смогут распоряжаться члены его семьи или он сам. Сообщается, что приговор, в том числе и штраф, вступят в законную силу после обжалования дела во всех инстанциях. Осужденному дадут десять дней на оплату штрафа, или приставы по исполнительному листу сами спишут миллионы с арестованных банковских счетов.

Алексея Улюкаева ранее приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Политолог Алексей Мухин отметил, что сторонники экс-министра делали все для того, чтобы он получил либо мягкий приговор, либо вообще был освобожден от ответственности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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