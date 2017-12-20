22:51 20 декабря 2017 2

«Логично отдать свой голос лидеру, а лидер у нас один» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком получил уведомление о проведении собрания в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Документ подала инициативная группа, сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

«В Центральную избирательную комиссию РФ поступило оповещение о проведении группой избирателей собрания в поддержку самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича 26 декабря 2017 года», — приводит его слова РИА Новости.

На встрече организаторов инициативной группы, которая состоялась 20 декабря в московском музее Победы, было определено, что заседание группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы пройдет на ВДНХ. На него пригласят порядка 600 человек.

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов сообщил журналистам, что ОНФ было дано поручение создать оргкомитет, который соберет инициативную группу по выдвижению Путина, как того и требует закон. Исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в группу в первую очередь вошли люди, которые лично знают президента. «Владимир Владимирович — наш президент. Это вопрос не партийного, не служебного, а вопрос личного отношения», — говорит Турчак.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который также вошел в инициативную группу, поделился своим мнением. «Логично отдать свой голос лидеру, а лидер у нас один. У него совершенно потрясающий рейтинг в стране, невероятная популярность во всем мире, гигантский опыт и огромный авторитет. Думаю, всего перечисленного уже достаточно для того, чтобы голосовать именно за него. Чуть-чуть, но я знаю его лично. И лично я ему очень доверяю, потому что я его знаю», — заявил журналистам народный артист России.

Выступил также и старший летчик авиационного звена российской группировки в Сирии Алексей Ведящев. Он подчеркнул, что участие в инициативной группе — это большая честь для него. «Я был участником операции в Сирийской Арабской Республике, выполнял специальные задачи. Там же у меня произошла первая встреча с нашим верховным главнокомандующим. Участвовать в данном мероприятии — это большая честь для меня и гордость для всей моей семьи», — отметил военный.