Стали известны первые слова Трампа после покушения

Трамп интересовался наличием фотографий с места событий Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Первым вопросом, который президент США Дональд Трамп задал своим помощникам после покушения в июле 2024 года, был вопрос о том, транслируют ли произошедшее в новостях. Об этом сообщил американский журналист Джонатан Карл в новой книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».

«Увидев своих помощников впервые после покушения в Батлере в июле 2024 года, президент США Дональд Трамп сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях», — говорится в книге, передает РБК. Когда Трампа доставили в палату медицинского учреждения, он продолжил расспрашивать окружение о том, как покушение освещается в СМИ, и интересовался наличием фотографий с места событий.

Директор по коммуникациям Стивен Чунг показал Трампу снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи. На этой фотографии запечатлен момент, когда политик с окровавленной щекой на фоне американского флага поднимает в воздух сжатый кулак. «Это культовая фотография! Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел», — воскликнул политик, увидев снимок.

После покушения Трампу провели компьютерную томографию головного мозга, чтобы исключить возможное сотрясение. Президент попросил у врачей копию КТ-снимка и предложил своим подчиненным разослать его СМИ. Целью этого действия, по словам Трампа, было продемонстрировать, «насколько его мозг лучше», чем у тогдашнего президента и оппонента на выборах Джо Байдена.

Агент Секретной службы Ник Менстер поделился с журналистом своими воспоминаниями о поведении Трампа непосредственно после нейтрализации стрелка. Охранник оказался в неожиданной ситуации: человек, которого ему было поручено защищать, активно сопротивлялся действиям телохранителей. Вырываясь из рук агентов безопасности, Трамп вскинул кулак и трижды выкрикнул своим ошарашенным сторонникам: «Боритесь, боритесь, боритесь!».