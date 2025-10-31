РБК: власти обсудят повышение пошлин на «недружественный» алкоголь
Окончательных решений по вопросу повышения пошлин пока не принято
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Российские власти рассматривают возможность значительного увеличения таможенных пошлин на крепкий алкоголь, импортируемый из недружественных государств. Речь идет о повышении ставок с трех евро до пяти евро за литр напитка с 1 января 2026 года.
«Российские власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры», — пишет РБК. Инициатором выступает Минфин, который предлагает почти удвоить минимальную ставку таможенного сбора.
В настоящее время проводится углубленный анализ эффекта от повышения пошлин на алкогольную продукцию, которое было проведено в прошлом году. Окончательных решений по вопросу повышения пошлин пока не принято.
Действующая ставка ввозных пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран была установлена в сентябре 2024 года и составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее трех евро за литр напитка. Эта ставка действует до 31 декабря 2027 года. В течение 2024 года пошлины корректировались дважды. В июле ставка составляла 1,4-1,5 евро за литр напитка. В августе формулу изменили, обязав импортеров платить 20% таможенной стоимости и три евро, но не за литр напитка, а за литр 100%-го спирта, использованного для его изготовления. Это фактически привело к снижению ставки на дешевые крепкие напитки. Например, за литр виски крепостью 40 градусов импортеры могли заплатить минимум 1,2 евро против 1,5 евро ранее. Однако в сентябре был принят новый механизм, при котором минимальная ставка три евро за литр была установлена уже за сам напиток, а не за спирт в его составе.
