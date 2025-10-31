WSJ: США готовят удары по Венесуэле
Среди приоритетных целей - морские порты, морские объекты и аэропорты
Фото: miliman/pickupimage.com
Администрация США разрабатывает планы нанесения ударов по объектам на территории Венесуэлы, которые, по мнению американских властей, используются для контрабанды наркотиков. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, администрация (президента США Дональда) Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков», — пишет The Wall Street Journal. Среди приоритетных целей называются морские порты, различные морские объекты и сооружения на побережье, а также аэропорты.
Ранее ВС США провели операцию против морского судна в акватории Карибского моря, которое, предварительно, было причастно к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведенной операции погибли шесть человек.
Американская администрация заявила о планах по физическому устранению участников наркокартелей, причастных к контрабандным поставкам запрещенных веществ на территорию США. Дональд Трамп усилил жесткость заявлений в адрес Венесуэлы, особо отметив, что в рамках противодействия наркотрафику Белый дом не намерен запрашивать у Конгресса формальное объявление войны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.