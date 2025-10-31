WSJ: США готовят удары по Венесуэле

Среди приоритетных целей - морские порты, морские объекты и аэропорты Фото: miliman/pickupimage.com

Администрация США разрабатывает планы нанесения ударов по объектам на территории Венесуэлы, которые, по мнению американских властей, используются для контрабанды наркотиков. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«По словам американских чиновников, знакомых с ситуацией, администрация (президента США Дональда) Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков», — пишет The Wall Street Journal. Среди приоритетных целей называются морские порты, различные морские объекты и сооружения на побережье, а также аэропорты.

Ранее ВС США провели операцию против морского судна в акватории Карибского моря, которое, предварительно, было причастно к незаконному обороту наркотических средств. В результате проведенной операции погибли шесть человек.

