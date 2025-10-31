Путаница в показаниях или фейк: следователи опросили сына Усольцевых Даниила Баталова

С пропажи Усольцевых в сибирской тайге прошло больше месяца Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Прошло уже больше месяца с момента исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших в лесах Красноярского края. Несмотря на масштабные поиски, которые не прекращаются уже несколько недель, ни людей, ни даже следов их пребывания в тайге обнаружить так и не удалось.

Поиски без результата

Семья отправилась в поход 28 сентября 2025 года. Маршрут, по данным следствия, был относительно простым, однако его составлял сам глава семьи — Сергей Усольцев, и группа состояла только из членов его семьи. Когда через несколько дней никто не вышел на связь, тревогу забил старший сын Ирины от первого брака — Даниил Баталов. Именно он сообщил о пропаже и инициировал поисковую операцию.

К поискам подключились десятки спасателей, волонтеров и следователей, однако за месяц усилий ни одной зацепки обнаружить не удалось. Специалисты склоняются к версии несчастного случая — например, возможного падения в реку или обвала.

«Противоречивые» показания Баталова

Тем временем история вокруг исчезновения семьи продолжает обрастать новыми подробностями. В интернете появляются противоречивые сообщения, а в обсуждениях участвуют как эксперты, так и самозваные «экстрасенсы», предлагающие за деньги «раскрыть» тайну пропажи. Волонтеры предупреждают, что подобные объявления — мошенничество.

Некоторые пользователи утверждали, что старший сын Ирины, Даниил Баталов, якобы путается в показаниях, в частности, по поводу собаки, с которой семья ушла в поход. По одной из версий, он говорил, что питомец сорвался и убежал, однако никаких следов животного также найдено не было.

Кроме того, подозрения вызывала еще одна деталь в поведении Баталова. Якобы он дал фору семье Усольцевых, чтобы они могли скрыться, и только через два дня заявил о пропаже. Также пользователи в Сети отмечали, что будто бы все новости в СМИ о поисках проходили через сына Ирины, а его загадочная фраза «Иногда исчезнуть — единственный способ начать жить», брошенная в одном из эфиров, только подливала масла в огонь подозрений.

Реакция Следственного комитета

В Следственном комитете опровергли сообщения о нестыковках в показаниях. Пресс-секретарь ведомства по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в комментарии aif.ru подчеркнула, что информация о «путанице» — не более чем фейк, а все родственники уже были допрошены.

Следователи продолжают работу, проверяя разные версии — от несчастного случая до возможного преступления.

Что известно сейчас

Несмотря на значительные силы, привлеченные к поискам, и участие профессиональных спасателей, дело Усольцевых остается загадкой. Психологи и знакомые семьи рассказывают о непростых отношениях между супругами, а профайлеры анализируют поведение сына, который активно комментирует происходящее в СМИ.