23:37 20 декабря 2017 1

УГМК одержала победу в заключительном матче года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баскетболистки УГМК провели в Екатеринбурге заключительный матч 2017 года. На своей площадке команда олигарха Андрея Козицына в рамках Евролиги принимала испанскую «Авениду» и одержала победу со счетом 60:50. Особую важность этой победе придает тот факт, что УГМК выиграл без своего лидера — знаменитой и великой американки Дайаны Таурази, которая покинула клуб несколько дней назад.

В первой половине игры баскетболистки УГМК чувствовали себя достаточно уверенно, легко справлялись с защитой соперниц, и на большой перерыв команды ушли со счетом 28:20 в пользу «лисиц». В третьей четверти хозяйки немного расслабились, чем тут же воспользовались испанки. Сначала УГМК растерял свое преимущество, затем Бриттни Грайнер заработала технический фол, и за две минуты до окончания игрового отрезка «Авенида» была на 5 очков впереди. Усилиями Эммы Меесман и Альбы Торренс УГМК сократил отставание до минимума — 38:39 — счет перед заключительной четвертью.

Фанаты на трибунах скандировали «Побеждать!» и гнали «лисиц» вперед. Как всегда, горячо свою команду поддерживал вице-президент клуба и коммерческий директор «УГМК-Холдинг» Игорь Кудряшкин, который вскакивал с места, когда «лисицы» набирали важные очки, и не скрывал радости от неудач соперниц. В четвертой четверти к Игорю Кудряшкину присоединился народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Растургуев, заглянувший в ДИВС после концерта в «Космосе».

Третья четверть игры оказалась для команды наиболее напряженной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключительный отрезок игры получился напряженным. За 2,5 минуты до конца игры хозяйки паркета имели зыбкое преимущество — 51:49. Но затем дважды точно реализовала штрафные броски Бриттни Грайнер, а окончательную точку в матче поставила Евгения Белякова, забросив красивый трехочковый — 60:50. В итоге Грайнер и Белякова стали самыми результативными игроками, набрав 16 и 15 очков, соответственно. Еще 14 очков в копилку УГМК принесла Эмма Меесманн. Комментируя игру после матча, Евгения Белякова призналась, что очень рада уходить на каникулы с победой.

«В первой половине игры мы почувствовали, что соперницы дают нам играть, мы немного расслабились. А в третьей четверти они нас прихватили на защите, к которой мы готовились, но забыли, что „Авенида“ может это использовать, поэтому третья четверть плохой получилась для нас. Но я рада, что мы смогли вернуться в игру и выиграть 10 очков. Я рада, что с таким хорошим настроением мы пойдем на Новый год», — сказала Белякова.

Впрочем, она также отметила, что 2017-й год стал неудачным для УГМК, в том числе и потому, что под конец года команду покинула главная звезда мирового женского баскетбола Дайана Таурази. Как написано на официальном сайте УГМК, настало время позаботиться о здоровье, о семье и близких. УГМК последние несколько лет смело называли «сборной мира» и, конечно, с уходом одной звезды команда не распадется. Но болельщикам будет не хватать того огня, дерзости и величия, с которым играла неповторимая Дайана Таурази. А УГМК придется адаптироваться к новой реальности.

«Когда уходит такой игрок, как Дайана Таурази, остается вакуум. Но я назову несколько человек, которые могут быть лидерами. Возможно я вас удивлю, но это Бриттни Грайнер, она сейчас лидер по очкам на площадке, но она еще и лидер на тренировках. Если Евгения Белякова продолжит играть так же, то она тоже может стать лидером. Так же это Ника Барич. У нас сейчас не будет одного лидера, у нас есть ведущие игроки в каждом сегменте. И лучше иметь машину с четырьмя колесами, чем машину с одним колесом», — пояснил главный тренер УГМК Олаф Ланге.

Он также сказал, что через 48 часов станет известно, кто заменит Таурази в команде. Однако, по информации URA.RU, имя нового игрока УГМК будет известно уже завтра вечером.

Добавим, следующим матч УГМК проведет уже в 2018 году, 3 января «лисицы» в рамках Еврогили будут играть против турецкого «Якин Догу». Начало игры в ДИВСе в 19.00.