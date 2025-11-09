Логотип РИА URA.RU
Свердловчанин привязал санки к квадроциклу и прокатил на них ребенка. Видео

10 ноября 2025 в 02:51
Ребенок не был устойчиво закреплен на санках

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Березовского прокатил ребенка по проезжей части на привязанных к квадроциклу санках. Видео с «заездом» в соцсетях опубликовали очевидцы.

«Здравствуйте, приехали. Пожалуй, оставим это без комментариев», — возмутился местный житель в telegram-канале «Березовский. Сила БГО».

Инцидентом уже заинтересовались в ГИБДД региона. «Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Видео: telegram-канал «Березовский. Сила БГО»

