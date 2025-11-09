Свердловчанин привязал санки к квадроциклу и прокатил на них ребенка. Видео
Ребенок не был устойчиво закреплен на санках
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Житель Березовского прокатил ребенка по проезжей части на привязанных к квадроциклу санках. Видео с «заездом» в соцсетях опубликовали очевидцы.
«Здравствуйте, приехали. Пожалуй, оставим это без комментариев», — возмутился местный житель в telegram-канале «Березовский. Сила БГО».
Инцидентом уже заинтересовались в ГИБДД региона. «Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Видео: telegram-канал «Березовский. Сила БГО»
