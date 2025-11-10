Ощутимые магнитные бури ждут свердловчан из-за вспышек на Солнце

Свердловчан в ближайшие дни ждут магнитные бури из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы, которые приближаются к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы. Первый — от относительно небольшой вспышки M1.7, произошедшей 7 ноября. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 уже завтра в первой половине дня», — рассказали в telegram-канале лаборатории.