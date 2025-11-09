Логотип РИА URA.RU
В Пермском крае завершены поиски мужчины из Кудымкара, пропавшего в 2023 году

10 ноября 2025 в 02:30
Мужчина вышел на связь со своей матерью 9 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае завершены поиски мужчины, пропавшего два года назад. 25-летний Артур Мехоношин из Кудымкара найден в Екатеринбурге. По информации поискового отряда «Прикамье роиск», мужчина был обнаружен 9 ноября 2025 года.

«Житель Кудымкара (Пермский край) Мехоношин Артур Николаевич, 1998 года рождения найден. Мужчина пропал в июле 2023 года», — следует из сообщения поискового отряда «Прикамье роиск». 

По данным издания «КП-Пермь», 9 ноября пропавший вышел на связь с матерью и написал: «Привет. Хочу домой». Мужчина сообщил, что находится в торговом центре «Гринвич», и попросил его забрать. Родственники, живущие в Екатеринбурге, забрали Артура. В телефонном разговоре он рассказал, что его насильно удерживали в работном доме, отобрали документы и телефон, а также нанесли телесные повреждения. По словам мужчины, он планирует рассказать подробности по возвращении домой.

