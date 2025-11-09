Баста почтил память легендарного свердловского художника Эрика Булатова
Артист вспомнил о совместных проектах с художником
Фото: Илья Московец © URA.RU
Рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) выразил соболезнования в связи со смертью легендарного художника Эрика Булатова. В соцсетях артист отметил, что был лично знаком и сотрудничал с Булатовым.
«Мне посчастливилось быть знакомым с ним, сделать музыку для документального фильма о мастере „Весна во Флоренции“. В общении Эрик делился своим грандиозным опытом, взглядами на жизнь, по-настоящему вдохновляя не только меня, а миллионы людей. Соболезную родным и близким», — написал Баста в посте в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Эрик Булатов — одна из ключевых фигур московского концептуализма и современного русского искусства. Его работы, такие как «Свобода», «Вход — нет входа» и «Живу — вижу», вошли в коллекции ведущих музеев мира, включая Центр Помпиду и музей Гуггенхайм. Подлинную известность Булатову принесла картина «Слава КПСС» (1975), в которой ироничное написание лозунга на фоне безоблачного неба раскрывало механизмы советской пропаганды. Подробнее о биографии художника, чьи картины стали визитной карточкой Ельцин центра — в материале URA.RU.
