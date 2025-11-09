Баста почтил память легендарного свердловского художника Эрика Булатова

Артист вспомнил о совместных проектах с художником Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) выразил соболезнования в связи со смертью легендарного художника Эрика Булатова. В соцсетях артист отметил, что был лично знаком и сотрудничал с Булатовым.

«Мне посчастливилось быть знакомым с ним, сделать музыку для документального фильма о мастере „Весна во Флоренции“. В общении Эрик делился своим грандиозным опытом, взглядами на жизнь, по-настоящему вдохновляя не только меня, а миллионы людей. Соболезную родным и близким», — написал Баста в посте в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).