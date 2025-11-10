Оттепель придет в Свердловскую область
Утром 10 ноября через регион начнет движение теплый атмосферный фронт
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области вновь ожидается потепление до плюсовых температур и оттепель даже на самом севере региона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«Основные снегопады придутся на запад и север области, по югу снег к вечеру сменится дождем. Оттепель распространится на большую часть территории области», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Похолодание ожидается только 12 и 13 ноября. Затем регион снова вернется под влияние теплого атлантического циклона. 14 и 15 ноября дневная температура прогреется до +3..+5 градусов.
Ранее на свердловской трассе случился транспортный коллапс из-за гололеда. Участок дороги «Екатеринбург — Пермь». Из-за непогоды также образовалась 15-километровая пробка.
