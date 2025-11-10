Оттепель придет в Свердловскую область

Утром 10 ноября через регион начнет движение теплый атмосферный фронт Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области вновь ожидается потепление до плюсовых температур и оттепель даже на самом севере региона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Основные снегопады придутся на запад и север области, по югу снег к вечеру сменится дождем. Оттепель распространится на большую часть территории области», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Похолодание ожидается только 12 и 13 ноября. Затем регион снова вернется под влияние теплого атлантического циклона. 14 и 15 ноября дневная температура прогреется до +3..+5 градусов.

