Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Оттепель придет в Свердловскую область

10 ноября 2025 в 06:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Утром 10 ноября через регион начнет движение теплый атмосферный фронт

Утром 10 ноября через регион начнет движение теплый атмосферный фронт

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области вновь ожидается потепление до плюсовых температур и оттепель даже на самом севере региона. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«Основные снегопады придутся на запад и север области, по югу снег к вечеру сменится дождем. Оттепель распространится на большую часть территории области», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Похолодание ожидается только 12 и 13 ноября. Затем регион снова вернется под влияние теплого атлантического циклона. 14 и 15 ноября дневная температура прогреется до +3..+5 градусов.

Продолжение после рекламы

Ранее на свердловской трассе случился транспортный коллапс из-за гололеда. Участок дороги «Екатеринбург — Пермь». Из-за непогоды также образовалась 15-километровая пробка. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал