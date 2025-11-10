Арест вице-мэра и первое дело против медика по новой статье: семь свердловских событий недели

Вице-мэра Ревды арестовали по делу о взятке Фото: Илья Московец © URA.RU

За минувшую неделю в Свердловской области арестовали вице-мэра Ревды и завели первое дело по новой статье о поиске экстремистских материалов. Какие еще важные события произошли в регионе с 3 по 9 ноября, читайте в традиционном дайджесте URA.RU.

Суд арестовал вице-мэра Ревды

Суд отправил под стражу вице-мэра Ревды Юлию Анциферову. Чиновница обвиняется в получении крупной взятки. По версии следствия, она получила взятку в 150 тысяч рублей за то, что согласовала предоставление в собственность земельных участков. Анциферову задерживали еще 12 февраля, но на следующий день отпустили. Предполагалось, что задержание было связано с уголовным делом против бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, но в итоге в материалах дела вице-мэра Ревды он не фигурирует.

Чемезова этапировали в Челябинск

Чемезова перевезли в Челябинскую область Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывшего свердловского вице-губернатора Свердловского области Олега Чемезова, арестованного по делу о мошенничестве, этапировали в челябинское СИЗО-7. По словам адвокатов, во время этапа у Чемезова обострилось заболевание. Чемезов был задержан 29 сентября по ст. 159 УК РФ, когда он явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону. Оттуда его увезли в больницу из-за болей в животе, а на следующий день арестовали.

Продолжение после рекламы

У свердловского спасателя в пожаре погибла семья

В селе Кашино у пожарного Сергея Полетаева сгорел дом. В пожаре погибли жена и дочь спасателя, также пострадала мать, сам мужчина получил ожоги 50-60% тела. Сейчас он находится в реанимации ожогового отделения ГКБ №40. Состояние мужчины тяжелое, его периодически переводят на ИВЛ. За время работы мужчина сам спас немало жизней, он состоял в карауле, выезжал на место ЧП и тушил пожары.

Молодого свердловского медика судят по новой статье

В Каменске-Уральском судят 20-летнего медбрата. Его обвиняют в умышленном поиске экстремистских материалов в интернете (ст. 13.53 КоАП РФ). Возможно, молодой человек стал первым в Свердловской области фигурантом по этой статье, которая вступила в силу 1 сентября. Парень с обвинением не согласен, по его словам, он случайно наткнулся на сведения, которые подпадают под формулировку «экстремистских материалов». О поиске запрещенного контента силовикам сообщил оператор сотовой связи.

Хоккеист умер после матча в Екатеринбурге

Хоккеист скончался сразу после игры Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге после матча уральской хоккейной лиги 3 ноября скончался 39-летний участник любительской команды «Автопапы» Александр Красовский. Как URA.RU рассказала жена погибшего Ирина, врачи определили, что мужчина перенес инфаркт, но результатов экспертизы еще нет. Мужчине стало плохо сразу после игры, его пытался реанимировать дежурный врач, а после скорая, но усилия медиков не увенчались успехом.

Экс-глава «Титановой долины» вышел на свободу

Экс-глава особой свердловской экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов, осужденный за крупную взятку, вышел на свободу из колонии. Суд перевел его на принудительные работы. Он был задержан в феврале 2020 года при получении взятки вместе с экс-замминистра экономики Михаилом Шилимановым. По версии следствия, Кызласов вымогал взятку в размере 13 млн рублей у коммерческого директора компании-подрядчика, а взамен обещал не препятствовать приемке выполненных работ.

Главный танковый завод Урала сокращает сотрудников