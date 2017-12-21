В Севастополе новорожденного мальчика назвали Биткоином

02:13 21 декабря 2017 0

По словам новоиспеченных родителей, имена будущих детей также будут связаны с криптоиндустрией Фото: depositphotos.com © URA.RU

Семейная пара из Севастополя решила дать новорожденному сыну имя Биткоин. По словам новоиспеченных родителей, назвать своего ребенка в честь криптовалюты они планировали давно.

Свое решение супруги объяснили поддержкой криптоиндустрии. Таким образом они решили выразить благодарность криптовалюте за финансовое благополучие семьи. Отмечается, что новорожденный малыш весом в 3 килограмма появился на свет абсолютно здоровым.

Как сообщает РЕН ТВ, на достигнутом семейная пара останавливаться не собирается. По словам севастопольцев, будущие дети также будут носить имена, связанные с криптовалютами. Если в семье родится девочка, ее назовут Дашей в честь валюты Dash, если мальчик — Сатоши, в честь предполагаемого создателя биткоина.