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21 декабря 2017
20 декабря 2017
02:13  21 декабря 2017 0

В Севастополе новорожденного мальчика назвали Биткоином

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, пинетки, беременная женщина, беременность, живот беременной, в ожидании ребенка, пособие по беременности, Декрет
По словам новоиспеченных родителей, имена будущих детей также будут связаны с криптоиндустриейФото: depositphotos.com © URA.RU

Семейная пара из Севастополя решила дать новорожденному сыну имя Биткоин. По словам новоиспеченных родителей, назвать своего ребенка в честь криптовалюты они планировали давно.

Свое решение супруги объяснили поддержкой криптоиндустрии. Таким образом они решили выразить благодарность криптовалюте за финансовое благополучие семьи. Отмечается, что новорожденный малыш весом в 3 килограмма появился на свет абсолютно здоровым.

Как сообщает РЕН ТВ, на достигнутом семейная пара останавливаться не собирается. По словам севастопольцев, будущие дети также будут носить имена, связанные с криптовалютами. Если в семье родится девочка, ее назовут Дашей в честь валюты Dash, если мальчик — Сатоши, в честь предполагаемого создателя биткоина.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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