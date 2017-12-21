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21 декабря 2017
20 декабря 2017
08:33  21 декабря 2017 0

В Китае на стадионе расстреляли наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч зрителей. ВИДЕО

Тактико-специальное учение
Законодательство КНР предусматривает несколько видов казниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десять торговцев наркотиками, грабителей и убийц были расстреляны на стадионы в Лунфэне на глазах у тысяч местных жителей. С июня 2017 года это уже третья публичная казнь, которая по замыслу властей Китая, должна воспитывать в обществе негативное отношение к преступности.

Местных жителей пригласили на стадион заранее через соцсети. Видеозапись запечатлела одобрительную реакцию горожан на появление грузовичков с полицейским конвоем и приговоренными. После объявления приговора по громкоговорящей связи преступников выводили по одному и казнили. Семь из них промышляли наркоторговлей, трое были приговорены к расстрелу за грабежи и убийства, уточняет Life.ru.

Исполнение смертных приговоров в КНР дифференцированно. Осужденные за ненасильственные преступления — мошенники, взяточники и т. д., — получают, как правило, смертельную инъекцию. Убийц и наркоторговцев обычно ожидает расстрел.

Видео: The Bharat 365

Владимир Васин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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