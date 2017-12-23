«Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина кандидатом в президенты

Партия «Единая Россия» считает правильным решение президента РФ Владимира Путина о самовыдвижении на выборы 2018 года. Об этом на съезде ЕР заявил лидер партии, премьер правительства Дмитрий Медведев, добавив, что единороссы были бы рады видеть Путина «своим кандидатом», передает корреспондент «URA.RU».
Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» является партией президента и будет способствовать победе Путина на выборах. «Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства», — подчеркнул Медведев в своей речи.
Владимир Путин в ходе выступления на съезде заявил, что «Единая Россия» добилась лидерства за счет своих «реальных дел», и отметил ее высокий уровень сотрудничества с властями.
Об участии в президентских выборах 2018 года Владимир Путин объявил 6 декабря во время встречи с рабочими Горьковского автомобильного завода. Ранее официальным кандидатом в президенты стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также съезд КПРФ утвердил своим кандидатом директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.