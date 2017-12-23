Съезд партии КПРФ принял решение выдвинуть директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на выборы президента России в 2018 году. Его кандидатуру выдвинул на утверждение однопартийцев лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Выступая на съезде партии, Зюганов отметил, что в пятницу, 22 декабря, пленум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Грудинина. Как отмечает телеканал 360, у Грудинина нет партийного билета. Зюганов в свою очередь пояснил журналистам, что выбор на руководителе Совхоза имени Ленина остановили из-за успеха его предприятия.
Ранее стало известно, что Зюганов возглавит предвыборный штаб кандидата в президенты от КПРФ, писал ТАСС. Перед началом съезда Грудинин заявил журналистам, что у кандидата от компартии не будет конкурентов при условии честных выборов.
Как сообщало «URA.RU» в рядах коммунистов произошел раскол из-за того, что руководители региональных ячеек коммунистов выступают против кандидатуры Грудинина. По слухам, старые регионалы боятся «зачистки» в руководящем звене партии, которую может устроить директор «Совхоза имени Ленина» в случае успешного выступления на выборах.