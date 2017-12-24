Бузова эмоционально отреагировала на помолвку бывшего мужа. ФОТО

05:58 24 декабря 2017 2

Бузова до сих пор переживает из-за развода с Тарасовым Фото: официальная страница Ольги в Instagram

Известная телеведущая Ольга Бузова завуалированно прокомментировала новость о том, что ее бывший супруг Дмитрий Тарасов сделал предложение фотомодели Анастасии Костенко. Эмоциональную реакцию на событие поклонники певицы увидели в одном из ее постов в Instagram.

Новая запись с эмоциональным стихотворением появилась на странице Бузовой всего через несколько часов после заявления Костенко о помолвке. «Ты обязана быть красивой. Пусть обидел. Встала — ушла. Обладай своей гордостью, силой. Несмотря на то, что болит душа. Ты обязана быть красивой. Смейся, пой, не показывай боль. Даже если ты нелюбима. Не меняй никогда свою роль. Ты обязана быть красивой. При погоде любой. Каждый час. Даже, если будет тоскливо, улыбнись всем и спой джаз. Будь всегда и везде счастливой. Завораживай этой чертой. Ты обязана быть красивой. Не только внешностью, но и душой», — подписала певица одну из своих фотографий, сопроводив стихотворение красноречивыми хэштегами: «Смеется тот, кто смеется последним» и «Личное не публичное».

Поклонники телеведущей поспешили поддержать своего кумира: «Олечка, ты просто еще не встретила того самого!», «Оль, поверь, все будет у тебя хорошо!», — успокаивали девушку многие пользователи в комментариях. Но были и те, кто остался недоволен излишней эмоциональностью Бузовой. «Зачем ты бывшему пиар делаешь?», «И у него своя дорога, и у Оли свой путь. Теперь поздно плакать», — написали некоторые подписчики.

Напомним, ранее Анастасия Костенко, новая возлюбленная российского футболиста Дмитрия Тарасова, опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце, сопроводив публикацию комментарием: «Я сказала „Да“». Интернет-пользователи тут же разделились во взглядах на ситуацию: кто-то оставлял под фотографией комментарии с поздравлениями, а кто-то встал на сторону Бузовой и раскритиковал решение футболиста.