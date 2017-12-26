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26 декабря 2017
04:57  26 декабря 2017 16

Власти предложили понизить крепость водки

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
Понижение крепости скажется на цене водкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2018 году объем содержания этилового спирта в водке может быть снижен до 37,5%. С таким предложением выступили сенаторы Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба, объяснив необходимость такой меры противоречием между законом и ГОСТом.

По словам автором идеи, в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» говорится, что крепость водки составляет 38—56%, в то время как минимальный порог в ГОСТе установлен на уровне 37,5%. Его политики и предлагают внести в законодательство, поскольку продукция производителей должна соответствовать обоим документам, пишут «Известия».

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков Вадима Дробиз, снижение крепости может стать началом появления в стране «новой» водки. Более слабый напиток приобретает более мягкий необычный вкус и приятное опьянение, что, соответственно, сказывается на популярности напитка.

Кроме того, по словам собеседника издания, за счет меньшего содержания спирта также изменится и себестоимость напитка. Цена за 0,5 бутылки станет примерно на 7 рублей ниже.

Сергей Демин
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