12:25 26 декабря 2017 1

ФНС приготовила неприятный подарок автомобилистам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Начиная с последней недели уходящего года, автомобили начнут эвакуировать на штрафстоянки, если их хозяева не погасили налоговые задолженности. О том, что с этой недели (с 25 декабря) процедура стала более жесткой и всеобъемлющей, чем раньше, сотрудники свердловского управления ФНС заранее предупреждают своих знакомых. В самом фискальном управлении такую угрозу подтвердили, уточнив, что распространяется она на целый перечень имущества.

«У нас все в соответствии с действующим законодательством, — пояснил начальник отдела урегулирования задолженности свердловского УФНС Артем Балюра. — Налоговая обращается в суд, чтобы взыскать неуплаченное гражданином. Затем суд передает исполнительный лист судебным приставам, а те уже обращают взыскание на имущество, имеющееся у должника. Это взыскание может быть как на телевизор, так и на автомобиль — в зависимости от суммы неуплаченных долгов».

К таким жестким мерам, заверяют налоговики, управление прибегает, только если задолженность по налогам у гражданина за прошедшие периоды составляет от 100 тысяч рублей и более.