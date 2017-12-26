15:42 26 декабря 2017 16

К 2032 году ситуация в экономиках стран значительно поменяется Фото: Pixabay

К 2032 году Россия опустится с 11 на 17 место в рейтинге крупнейших по объему ВВП стран, считают эксперты британского Centre for Economics and Business Research. Аналитики спрогнозировали, что российская экономика ослабеет из-за сохранившихся низких мировых цен на нефть.

По подсчетам авторов рейтинга, Россия уступит свои позиции Турции, Испании и ряду других стран, пишет РБК. «Мы прогнозируем, что экономика Южной Кореи, которая в 2017 году была вдвое меньше российской, к 2032 году станет примерно вдвое больше», — говорится в отчете CEBR. Южная Корея должна подняться с 12 места на восьмое.

Изменится ситуация и в первой четверке крупнейших экономик мира. Сразу три места в них будут занимать страны Азии. Согласно расчетам экспертов, к этому моменту лидером в рейтинге прочно станет Китай, а на третье место поднимется Индия (сейчас она только на седьмом), вытеснив на четвертое Японию. Второе место к 2032 году в рейтинге будут занимать США — единственное неазиатское государство в топ-4.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень роста российской экономики должен превысить мировой. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», глава государства подчеркнул, что Россия должна закрепиться в пятерке крупнейших мировых экономик и приблизиться к ведущим странам по уровню ВВП на душу населения.