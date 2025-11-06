Логотип РИА URA.RU
Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов россиянам

06 ноября 2025 в 06:51
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еврокомиссия призвала Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России. Приобретая сербское гражданство, россияне получают право безвизового въезда в страны Евросоюза, что может угрожать европейской безопасности, говорится в докладе Еврокомиссии по Сербии за 2025 год, опубликованном 6 ноября.

«Строгая проверка безопасности должна применяться при предоставлении сербского гражданства гражданам России, поскольку владельцы сербских паспортов пользуются безвизовым режимом въезда в ЕС», — говорится в документе. В докладе обосновали ограничения по поводу выдачи паспортов россиянам тем, что предоставление сербского гражданства может создать угрозу безопасности Европейского союза, поскольку это позволяет им воспользоваться правом безвизового въезда в страны ЕС.

В докладе отмечается, что визовая политика Сербии лишь частично соответствует европейскому списку третьих стран, гражданам которых необходимы въездные визы. Еврокомиссия потребовала от Сербии срочно привести визовую политику в соответствие с нормами ЕС и ужесточить проверки при выдаче паспортов иностранцам. 

Брюссель также обвинил Белград в отказе присоединиться к санкциям против России и сохранении высокого уровня политических контактов с Москвой. Как ранее отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, Сербия провела позитивные изменения, однако Еврокомиссия ожидает более убедительных реформ и соответствие внешней политике и политике безопасности для вступления в ЕС. 

