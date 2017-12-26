16:38 26 декабря 2017 7

Телеведущей теперь надо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центризбирком во вторник, 26 декабря, дал разрешение телеведущей Ксении Собчак на открытие специального счета для формирования избирательного фонда к выборам президента России-2018. Теперь Собчак может начать официальную кампанию по сбору подписей в свою поддержку.

«Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк», — цитирует RT постановление ЦИК. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».

Телеведущая идет на выборы от «Гражданской инициативы», в понедельник она подала в Центризбирком соответствующие документы, сообщает «Федеральное агентство новостей». Для регистрации кандидатом Собчак предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий президент России Владимир Путин объявил о планах баллотироваться на новый срок.