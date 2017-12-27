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Главные новости Ямала
04:22  27 декабря 2017 1

Социологи выяснили новогодние желания жителей Ямала

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Большинство жителей Ямала проголосовали за деньгиФото: Дарья Попова © URA.RU

Рекрутинговый портал Headhunter провел исследование предновогодних желаний жителей ЯНАО. Выяснилось, что большинство опрошенных ямальцев считают деньги лучшим подарком к приближающемуся празднику.

За вариант «деньги» высказались 29 процентов респондентов. На втором месте расположились парфюмерия и косметика — им отдал предпочтение 21 процент жителей округа. Чуть меньше (ровно 20 процентов) проголосовали за путешествия. Интересно, что 45 процентов опрошенных планируют подарить своим близким сладости, 34 процента сделали выбор в пользу парфюмерии. Самым непопулярным вариантом подарка для родственников и друзей стали домашние животные — 1 процент, сообщает «Север Пресс».

Проведенный опрос продемонстрировал важный показатель — снижение доли работников, зарплата которых не позволяет им осуществить все предновогодние желания. В 2017 году нехватку денег отметили 37 процентов опрошенных, тогда как 5 лет назад этот показатель составлял 53 процента.

Сергей Макеев
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