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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
12:12  27 декабря 2017 3

Курганский депутат сделает подарок на Новый год двум тысячам человек

Открытие Велфарма. Курган, чебыкин сергей, муратов
Сергей Муратов надеется, что его примеру последуют другие промышленникиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский промышленник, депутат областной Думы, рассказал «URA.RU», что с начала 2018 года планирует повысить рабочим завода «Курганприбор» зарплату на 10%. На предприятии сейчас работает более 2100 человек.

«Предыдущее повышение было всего три месяца назад — на День машиностроителя», — отметил Сергей Муратов. По его подсчетам, средняя зарплата на заводе по сравнению с 2016 годом вырастет на 27%. «Мы входим в пятерку промышленных предприятий с самыми высокими зарплатами в регионе, теперь, думаю, будем если не первыми, то уж точно в первой тройке», — подчеркнул депутат.

Сергей Муратов заявил: он надеется, что его примеру последуют директора других крупных предприятий региона.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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