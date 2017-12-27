Курганский депутат сделает подарок на Новый год двум тысячам человек

Сергей Муратов надеется, что его примеру последуют другие промышленники
Курганский промышленник, депутат областной Думы, рассказал «URA.RU», что с начала 2018 года планирует повысить рабочим завода «Курганприбор» зарплату на 10%. На предприятии сейчас работает более 2100 человек.
«Предыдущее повышение было всего три месяца назад — на День машиностроителя», — отметил Сергей Муратов. По его подсчетам, средняя зарплата на заводе по сравнению с 2016 годом вырастет на 27%. «Мы входим в пятерку промышленных предприятий с самыми высокими зарплатами в регионе, теперь, думаю, будем если не первыми, то уж точно в первой тройке», — подчеркнул депутат.
Сергей Муратов заявил: он надеется, что его примеру последуют директора других крупных предприятий региона.