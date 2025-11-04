Логотип РИА URA.RU
В Кургане закроют движение на улице Дзержинского из-за строительства тепловой сети

Водителей Кургана предупредили о закрытии улицы Дзержинского на пять дней
04 ноября 2025 в 19:56
В Кургане с 5 по 9 ноября закроют участок улицы Дзержинского

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 5 по 9 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Дзержинского в районе дома 19. Ограничения связаны с проведением работ по строительству тепловой сети. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

«В соответствии с Постановлением администрации города Кургана и в целях выполнения работ по строительству тепловой сети, будет закрыто движение для всех видов транспорта на проезжей части улицы Дзержинского, в районе дома 19. Движение перекроют 5 ноября с 8:00, открыть планируется 9 ноября в 20:00», — сообщила Госавтоинспекция.

Сотрудники ведомства призывают водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. Также водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и разметки, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность движения.

Ранее, с 21 по 27 октября, на этой же улице было введено полное ограничение движения из-за работ по укладке асфальта. Власти города продолжают реализацию программы по развитию дорожной инфраструктуры и модернизации тепловых сетей в центральной части города.

