В Кургане закроют движение на улице Дзержинского из-за строительства тепловой сети

В Кургане с 5 по 9 ноября будет закрыто движение для всех видов транспорта на улице Дзержинского в районе дома 19. Ограничения связаны с проведением работ по строительству тепловой сети. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

«В соответствии с Постановлением администрации города Кургана и в целях выполнения работ по строительству тепловой сети, будет закрыто движение для всех видов транспорта на проезжей части улицы Дзержинского, в районе дома 19. Движение перекроют 5 ноября с 8:00, открыть планируется 9 ноября в 20:00», — сообщила Госавтоинспекция.

Сотрудники ведомства призывают водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда. Также водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и разметки, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность движения.

