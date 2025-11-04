Руководитель политической партии Рогозин начал преподавать в курганском вузе

Руководитель политической партии Кирилл Рогозин начал преподавать в Курганском госуниверситете. Как признается сам политик, он давно об этом мечтал. О начале преподавательской деятельности он сообщил в соцсетях.

«Давно было желание познать, как это, быть преподавателем. Педагогика и политика находятся рядом, так как оба направления связаны с работой с людьми. У меня в семье педагогика и воспитание человека на особом значении. Во время школы дома разбирался и с английским, и с математикой; а моменты с дедушкой, как он учил писать сочинения — навсегда в памяти», — написал Рогозин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».