Курганцы получили 14 млн рублей компенсаций по искам Роспотребнадзора

Суды удовлетворили 98% исков Роспотребнадзора Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам выплатили более 14 млн рублей компенсаций по искам. За девять месяцев 2025 года Роспотребнадзор подал в суды 206 исковых заявлений в защиту прав потребителей, из которых 98% были удовлетворены. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«За 9 месяцев 2025 года Управлением Роспотребнадзора по Курганской области в суды подано 206 исковых заявлений в защиту прав потребителей, из которых 170 исков в защиту неопределенного круга потребителей, 36 — в защиту конкретных потребителей. Результативность удовлетворенных исков (заявлений), поданных в защиту прав потребителей, от их общего числа, рассмотренных судами, составила 98%», — сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

По искам Управления в пользу потребителей было присуждено 2 млн 883 тысяч рублей, включая 347,2 тысячи рублей компенсации морального вреда. Кроме того, по искам потребителей, в процессе рассмотрения которых Управление давало заключения, присуждено 12 млн рублей, из них 416,5 тысяч рублей — компенсация морального вреда. Всего было выдано 138 заключений в целях защиты прав потребителей.

