Общество

Депутаты Романович обратились к курганцам

04 ноября 2025 в 19:33
Депутаты Роман и Анастасия Романович поздравили курганцев с Днем народного единства

Фото: ВКонтакте/личная страница Анастасии Романович

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович и ее брат Роман Романович, депутат областной думы, обратились к горожанам. В День народного единства они поздравили жителей со знаменательной датой.

«Вместе с моим братом Романом поздравляем всех с Днем народного единства. Корни у праздника многовековые. Наверно, нет ни одного человека в России, кто не знает историю Минина и Пожарского, кто не знает былинного подвига Ивана Сусанина, кто не знает чуда Казанской иконы Божьей матери», — обратились Анастасия и Роман Романович к курганцам через соцсети.

Они также отметили, что суть событий того времени — в объединении разных отрядов ополчения в мощную, несокрушимую силу. Это единство защитило Отечество. И именно эта готовность встать друг за друга, за страну и любовь к Отчизне отмечается в праздничную дату, считают брат и сестра.

