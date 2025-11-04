Депутаты Романович обратились к курганцам

Депутаты Роман и Анастасия Романович поздравили курганцев с Днем народного единства Фото: ВКонтакте/личная страница Анастасии Романович

Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович и ее брат Роман Романович, депутат областной думы, обратились к горожанам. В День народного единства они поздравили жителей со знаменательной датой.

«Вместе с моим братом Романом поздравляем всех с Днем народного единства. Корни у праздника многовековые. Наверно, нет ни одного человека в России, кто не знает историю Минина и Пожарского, кто не знает былинного подвига Ивана Сусанина, кто не знает чуда Казанской иконы Божьей матери», — обратились Анастасия и Роман Романович к курганцам через соцсети.