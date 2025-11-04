Депутаты Романович обратились к курганцам
Депутаты Роман и Анастасия Романович поздравили курганцев с Днем народного единства
Фото: ВКонтакте/личная страница Анастасии Романович
Депутат Курганской городской думы Анастасия Романович и ее брат Роман Романович, депутат областной думы, обратились к горожанам. В День народного единства они поздравили жителей со знаменательной датой.
«Вместе с моим братом Романом поздравляем всех с Днем народного единства. Корни у праздника многовековые. Наверно, нет ни одного человека в России, кто не знает историю Минина и Пожарского, кто не знает былинного подвига Ивана Сусанина, кто не знает чуда Казанской иконы Божьей матери», — обратились Анастасия и Роман Романович к курганцам через соцсети.
Они также отметили, что суть событий того времени — в объединении разных отрядов ополчения в мощную, несокрушимую силу. Это единство защитило Отечество. И именно эта готовность встать друг за друга, за страну и любовь к Отчизне отмечается в праздничную дату, считают брат и сестра.
