Запущенный Россией ангольский спутник не вышел на связь

15:50 27 декабря 2017 5

Спутник был запущен с космодрома Байконур Фото: Роскосмос, Instagram

Источник сообщил о потере связи с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1. Он был запущен с Байконура 26 декабря ракетой-носителем «Зенит».

«Разгонный блок „Фрегат“ с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала и телеметрия перестала поступать», — цитирует RT источника в космической отрасли. Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей Африки.

Ранее телеканал 360 сообщал об успешном отделении головной части со спутником и «Фрегатом» от ракеты-носителя 26 декабря. Планировалось также разделение AngoSat-1 и разгонного блока на следующий день. 27 декабря спутник связи был выведен на расчетную орбиту, писало «Федеральное агентство новостей».