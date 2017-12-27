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28 декабря 2017
27 декабря 2017
15:50  27 декабря 2017 5

Запущенный Россией ангольский спутник не вышел на связь

Спутник был запущен с космодрома БайконурФото: Роскосмос, Instagram

Источник сообщил о потере связи с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1. Он был запущен с Байконура 26 декабря ракетой-носителем «Зенит».

«Разгонный блок „Фрегат“ с ангольским спутником штатно вышел на связь после первого витка по орбите Земли, все системы работали штатно, но позже связь пропала и телеметрия перестала поступать», — цитирует RT источника в космической отрасли. Планировалось, что спутник будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Анголы и всей Африки.

Ранее телеканал 360 сообщал об успешном отделении головной части со спутником и «Фрегатом» от ракеты-носителя 26 декабря. Планировалось также разделение AngoSat-1 и разгонного блока на следующий день. 27 декабря спутник связи был выведен на расчетную орбиту, писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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