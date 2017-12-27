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28 декабря 2017
27 декабря 2017
17:34  27 декабря 2017 8

Ведущих «Первого канала» обвинили в травле детей. ВИДЕО

Визит Медведева на завод Конар Челябинск, первый канал
Девочка призвала сменить ведущих программы и поменять форматФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несовершеннолетняя участница шоу «Давай поженимся» на «Первом канале» опубликовала ролик на YouTube, в котором потребовала от главы канала Константина Эрнста закрыть телепередачу. 12-летняя школьница из Санкт-Петербурга заявила, что на площадке «травмируют детей, унижают женщин и разжигают ненависть».

Девочка дистанционно учится в американской школе. Вместе со своим 46-летним отцом, нейрохирургом Антоном, они в октябре участвовали в съемках шоу «Давай поженимся». Ведущие выбирали для мужчины невесту, а заодно «проехались» по ребенку. Девочка показалась им слишком посвященной в личную жизнь отца, неискренней, «рассуждающей как умудренная опытом женщина средних лет», пишет «Медуза». Ведущая телепрограммы Лариса Гузеева добавила, что школьница «страшнее свекрови в десять раз».

Затем выпуск передачи был анонсирован в Instagram. В минутном ролике весь акцент был сделан на девочке. В комментариях можно найти массу критики в адрес девочки: «Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело», «Я бы зажала безмозглую и высокомерную башку этой соплячки между ног и отходила бы ее ремнем! Девчонка просто гадина!!! Родители вырастили такое циничное, наглое, самодовольное чудовище!».

Как пишут argumenti.ru, травля девочки в соцсетях продолжилась и после выхода программы в эфир. «Кошмарный ребенок. Это ходячий монстр», «Мерзкая девочка. Как из фильма ужасов», «Эта маленькая дрянь, поэтому и учится дистанционно, так как в школе в обществе нормальных детей ей уж точно не место», — критиковали ребенка поклонники шоу на главном канале страны.

После съемок на «Первом» школьница вместе с отцом записала полуторачасовой ролик на YouTube. В нем девочка призвала создателей шоу выложить в интернет полную версию программы, а не только те фрагменты, которые выставляют ее в негативном свете. «Эта программа построена на лжи и оскорблениях людей ведущими программы, они создают атмосферу ненависти и очерняют гостей», — заявила школьница. Девочка добавила, что Лариса Гузеева и эксперты оскорбляли ее и унижали в течение двух часов. «А в чем я виновата? — спросила девочка, — я просто пришла поддержать своего отца».

Журналисты отмечают, что Анастасия — не первый ребенок, над которым «поиздевались» ведущие «Первого канала». Например, другую 14-летнюю участницу шоу в эфире обзывали «маленькой монстриллой», поскольку она считает, что ее отцу нужна обеспеченная невеста с работой и пропиской.

Ролик на YouTube был опубликован девочкой еще в ноябре. Под ним отец с дочерью отметили всех, кто мог бы обратить внимание на проблему: от официальных аккаунтов Госдумы и «Первого канала» до видеоблогера Саши Спилберг. Однако пока на призыв помочь в борьбе с травлей не откликнулся никто, кроме родных и друзей.

Виктор Дорофеев
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