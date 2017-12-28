Силовики задержали устроившего перестрелку с приставами экс-директора фабрики в Москве

Мужчина задержан
Силовым ведомствам удалось задержать экс-директора фабрики «Меньшевик», который 27 декабря во время перестрелки убил одного человека и ушел от полицейских и бойцов Росгвардии.
Как сообщает пресс-служба МВД Москвы, мужчину задержали на территории организации, расположенной на улице Правды. Стрелка доставили в органы СК РФ для проведения следственных действий.
Как ранее писало «URA.RU», бывший директор фабрики Илья Аверьянов устроил на территории производства стрельбу во время конфликта с нынешним руководством. Мужчина утверждает, что предприятие у него отняли по поддельным документам. Во время боя погиб один из охранников.