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28 декабря 2017
10:07  28 декабря 2017 4

В РФ будут присваивать спортивные разряды геймерам

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, gamer, геймер, компьютерные игры
Получить разряд геймеры смогут уже с 14 летФото: Pixabay

Российское Министерство спорта утвердило требования к разрядам по киберспорту и условия их выполнения. Минимальный возраст участников соревнований составит 14 лет, следует из документа на сайте ведомства.

Турниры будут проводить по четырем дисциплинам. Это стратегии в реальном времени (real-time strategy), боевые арены (multiplayer online battle arena), технические симуляторы (где игрок управляет какой-либо техникой) и соревновательные головоломки.

В Федерации компьютерного спорта пояснили, что третий разряд можно получить, успешно выступая на официальных соревнованиях любого уровня. Второй разряд имеют возможность получить участники чемпионата муниципального образования, первый — соревнований на уровне субъекта РФ. Официальными считаются те мероприятия, которые включены в календарный план органов, ответственных за развитие спорта в регионе.

Ранее президент Федерации Дмитрий Смит объяснил, почему признание чрезмерного увлечения видеоиграми психическим расстройством не повлияет на киберспортсменов. По его словам, профессиональные геймеры не увлекаются играми, которые вызывают зависимость, пишет «Национальная служба новостей». Напомним, киберспорт был признан официальным видом спорта в России 13 апреля 2017 года.

Юрий Викторов
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