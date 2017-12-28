11:55 28 декабря 2017 2

В Губкинском состоится суд над извращенцем Фото: depositphotos.com

Задержанному в городе Губкинский 27-летнему интернет-развратнику грозит до 20 лет заключения. Местный следственный отдел СКР завершил дело засветившемуся на Ямале жителя Пермского края и передал материалы в суд.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста), сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в период с мая по август 2017 года педофил вел в социальных сетях переписку с несовершеннолетними девочками возрастом от 9 до 15 лет на сексуальные темы. Он направлял им интимные фотографии с соответствующими пояснениями, а некоторым предлагал вступить с ним в половую связь.

Напомним, 20 июля 2017 года в правоохранительные органы поступило заявление от местных жителей о том, что неизвестный, используя персональный аккаунт «Андрей Милютин» в социальной сети «ВКонтакте», отправляет их несовершеннолетней дочери сообщения с предложениями о совершении действий сексуального характера. «В рамках расследования возбужденного уголовного дела совместно с отделением „К“ УМВД России по ЯНАО были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых 16 августа 2017 года установлен и задержан подозреваемый, — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. — Задержанный ранее также совершал аналогичные преступления на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Напомним, что 18 декабря на Ямале, в Тазовской школе-интернате, был задержан воспитатель, которого уличили в развратных действиях с несовершеннолетними воспитанницами школы-интерната. По информации «URA.RU», сотрудник школы-интерната на протяжении нескольких лет развращал юных воспитанниц ямальской школы- интерната.