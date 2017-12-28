20:25 28 декабря 2017 3

Рабочие, вопреки просьбам соседей, спилили дерево Фото: скрин видео 74.ru на YouTube

В Челябинской области разгорелся скандал из-за новогодней елки. Для главной площади села Аргаяш дерево спилили на территории частного домовладения в поселке Увильды, оно росло в двух метрах от дома. Работники руководствовались распоряжением главы администрации Аргаяшского сельского поселения Артура Ишкильдина.

Хозяйка участка Светлана Антонова в момент инцидента отсутствовала — она с семьей живет в Челябинске, а зимой за ее домом приглядывают соседи. 18 декабря Светлане позвонила соседка и сказала, что неизвестные люди спиливают огромную ель, растущую рядом домом. Они не представились, но сослались на распоряжение Ишкильдина. «Соседи объяснили рабочим, что ель не бесхозная, что они действуют противозаконно. Но они спилили ель и погрузили на КАМАЗ с прицепом, увезли в неизвестном направлении. Весь этот беспредел соседи сняли на видео», — цитирует хозяйку участка портал 74.ru.

Вскоре ель, уже украшенная к празднику, появилась на главной площади Аргаяша. Заместитель главы района Дамир Салыкаев рассказал, что глава администрации лично выбирал дерево и дал разрешение спилить его. «Те люди, кто ходил в полицию и прокуратуру, документы не предоставили, что елка с их участка. Дерево находилось у дороги. И еще момент: елка высокая и немолодая, то есть была угроза ее падения», — отметил он.

Юрист и представитель семьи Нина Рахматулина отметил неправомерность действий рабочих: во-первых, ель росла в палисаднике, что видно по видео, а во-вторых, есть кадастровый паспорт и межевое дело. Также, по словам юриста, работники должны были внять словам соседей и разобраться, кому принадлежит земля, на которой растет елка. Светлана Антонова намерена добиться наказания чиновников, однако в прокуратуре пока ждут документов на участок.

В прошлом году подобная ситуация произошла в Тюмени. У пенсионерки ночью тайно срубили елку, которая росла в огороде, а наутро дерево появилось на главной площади в Ярково. «URA.RU» сообщало, что за это экс-чиновник Владимир Кокорин был уволен с поста главы администрации Ярковского муниципального района, также его обязали выплатить штраф.