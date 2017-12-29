Студенты Тюменского государственного университета превратили новый логотип ТюмГУ, который разрабатывал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, в мем. Конкурс пародий, созданных по мотивам работы Лебедева, запустили в социальной группе ТюмГУ во «ВКонтакте»».
Изначально своими работами делились только студенты, а позже к созданию пародий присоединились и преподаватели. В группе был объявлен конкурс на лучший мем. Победителем стал завкафедрой моделирования физических процессов и систем Родион Ганопольский — он увидел в новом логотипе ТюмГУ одноразовый бритвенный станок.
В комментариях к мемам уже пишут, что во время зимней сессии возможны массовые «завалы» и связанные с ними отчисления «студентов-дизайнеров». Отметим, что дизайн-проект одобрили на заседании ученого совета вуза в понедельник, 25 декабря. Сам Артемий Лебедев уже появился на публике в толстовке с новым логотипом ТюмГУ. Студентов, которые тоскуют по прежнему логотипу университета, ладье, руководство университета успокоило: она останется неофициальным талисманом университета.