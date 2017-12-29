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29 декабря 2017
28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
10:51  29 декабря 2017 6

На Урале осуждены владельцы волкодавов, растерзавших семилетнюю девочку. Они даже не будут сидеть в тюрьме

Ольга находилась в роддоме, когда собаки загрызли ее дочьФото: «Одноклассники»

В суде города Тавды вынесен приговор двум жителям деревни Пальмино — 54-летнему Эдуарду Канифину и 42-летнему Александру Фомину. Принадлежащие им собаки загрызли семилетнюю девочку.

«Суд приговорил к полутора годам ограничения свободы обоих собаководов. Плюс каждый из них должен выплатить по 250 тысяч рублей родителям девочки», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Как ранее сообщало «URA.RU». несчастье произошло 5 февраля 2017 года. Девочка играла на горке в самом центре деревни, возле местного ДК, когда на нее набросились подбежавшие волкодавы. По словам местных жителей, собаки-убийцы постоянно терроризировали деревню: они безнадзорно бегали по улицам, нападали на овец, кусали людей. Жалобы односельчан собаководы игнорировали, продолжали отпускать собак без привязи «гулять» по улицам.

В ходе следствия мужчины утверждали, что виновниками ЧП стали не их псы. Но экспертиза, проведенная специализированной лабораторией в Санкт-Петербурге, подтвердила: именно эти собаки стали убийцами. В материалах исследования говорится более чем о 150 ранах на теле девочки, нанесенных животными.

Александр Лукманов
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